Trabzonspor'da Şenol Güneş rüzgarı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo mavili takımda göreve başlamasının ardından tesislerde ve takım içindeki yeni kurallarıyla dikkat çekti.
Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, bordo mavili takımda şimdiden değişim hamlelerine başladı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Güneş, başarı için gerekli gördüğü kanunları ilk günden hayata geçirdi. Takımdaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam, tesislerde ciddiyetsizlik istemediğini söyledi.
72 yaşındaki hoca, futbolcularına "Hak eden, isteyen formayı giyecek" sözleriyle de yeni dönemdeki prensiplerini aktarmaya başladı.
Milli takım arasında özellikle oyuncuların geçmiş sakatlık ve performans verilerini inceleyen Güneş'in, eksiği olan öğrencilerine özel program verdiği öğrenildi.
Futbolcuların fiziksel verilerini daha da iyileştirmek isteyen Güneş, çok koşan, temaslı ve dikine oynayan bir takım kimliği ortaya çıkartmayı hedefliyor.
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