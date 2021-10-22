Trabzonspor, Trondsen ve Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Trabzonspor, Trondsen'in kalça kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini, Yunus Mallı'nın da solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Trabzonspor, Anders Trondsen’in sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlandığını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı idman sonrası sol kasığında gerilme hisseden Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır" denildi.
Anders Trondsen ve Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 22, 2021
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