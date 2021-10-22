Trabzonspor, Trondsen ve Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

22 Ekim 2021 Cuma, 14:01

Trabzonspor, Anders Trondsen’in sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı idman sonrası sol kasığında gerilme hisseden Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır" denildi.