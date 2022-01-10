Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile anlaştı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 17:15

Trabzonspor, Edin Visca transferinden sonra Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz ile de anlaştığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2021-22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u ödenecektir."



