Trabzonspor'un net borcu belli oldu!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 1 Haziran-31 Ağustos 2026 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarını ve faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo mavili kulüp, mali tablolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada net borç hesaplamasının ayrıntılarına yer verdi.

NET BORÇ BELLİ OLDU

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, mali tablolardaki borç ve alacak kalemlerine ilişkin hesaplamalara yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 1 Haziran - 31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar toplamı, kamulaştırma gelirlerimizden Trabzonspor Kulübü uhdesinde olan Sportif A.Ş. konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki alacağımız ve 1,8 milyar TL tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı yaratmayacak işlemler netleştirildiğinde, kulübümüzün 31.08.2026 tarihi itibari ile net borcu 2,9 milyar TL olduğu görülecektir."

"4,9 MİLYAR TL TUTARINDAKİ KAMULAŞTIRMA ALACAĞIMIZ..."

Kulübün açıklamasında, kamulaştırma alacakları ve futbolcu bonservislerinden kaynaklanan yükümlülüklere de değinilerek, "Açıklamamızda görüleceği üzere, kamuoyumuzun da malumu olan 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağımız toplam borçlarımızdan düşülmüştür. Bununla birlikte rapor tarihimiz itibari ile gerçekleşmiş olan bonservis borçlarımızın ileriye dönük tüm tutarları bu borçlarımız içerisinde yer almaktadır" denildi.

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

Öte yandan KAP'a sunulan sorumluluk beyanında, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ait konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği kapsamında incelendiği belirtildi.

Şirketin finansal durumu, varlıkları, yükümlülükleri, kar ve zararı ile karşı karşıya olduğu risk ve belirsizliklerin raporlarda gerçeğe uygun biçimde yansıtıldığı beyan edildi.