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Galatasaray maçı öncesi... Hansi Flick o soruya yanıt vermedi!

Galatasaray maçı öncesi... Hansi Flick o soruya yanıt vermedi!

12.10.2026 19:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray maçı öncesi... Hansi Flick o soruya yanıt vermedi!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Flick, sarı-kırmızılıların taraftar atmosferine dikkat çekti.

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"GALATASARAY BÜYÜK TAKIM"

Galatasaray'ın sahasında oynamanın zorluğuna değinen Alman teknik adam, "Galatasaray'ın stadı dünyanın en iyi atmosferlerinden birine sahip. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Galatasaray'a karşı sahada birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"BATRAKOV İYİ BİR TRANSFER"

Basın toplantısında Flick'e, Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'un en büyük hayalinin bir gün Barcelona forması giymek olduğunu söylemesi de soruldu.

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Oyuncuyu tanıyıp tanımadığı ve maçlarını izleyip izlemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Flick, şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla maçını izlemedim. Ancak Galatasaray-Kasımpaşa maçında iyi oynadı. İyi bir transfer. Hayalleriniz için çok çalışmalısınız."

REAL MADRID SORUSUNA YANIT VERMEDİ

İspanyol gazetecilerin Real Madrid ve Vinicius Junior hakkındaki sorularını ise yanıtlamak istemeyen Hansi Flick, önceliklerinin Galatasaray maçı olduğunu vurguladı.

Alman teknik direktör, "Şu anda Galatasaray ile oynayacağız. Dolayısıyla Real Madrid ile ilgili soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda Galatasaray gibi çok önemli bir takım var. İnanılmaz bir stadyumda oynayacağız. Madrid sorusunu o maçtan önce yanıtlayabilirim" dedi.

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