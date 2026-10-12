Vaclav Cerny oyuna devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'den kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen deneyimli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, yapılan değerlendirme ve MR incelemesinin ardından Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN CERNY AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."