Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vaclav Cerny oyuna devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Vaclav Cerny oyuna devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

12.10.2026 19:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vaclav Cerny oyuna devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kocaelispor maçında sakatlanan Çek futbolcu Vaclav Cerny'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'den kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen deneyimli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, yapılan değerlendirme ve MR incelemesinin ardından Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Image

BEŞİKTAŞ'TAN CERNY AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

İlgili Konular: #beşiktaş #sakatlık #Vaclav Cerny

İlgili Haberler

Galatasaray maçı öncesi... Lamine Yamal'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı!
Galatasaray maçı öncesi... Lamine Yamal'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı! Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı.
Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı!
Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı! Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinin biletleri satışa çıktı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi açıklaması!
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi açıklaması! Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig yayın hakları ihalesine ilişkin bir açıklama yayımladı.