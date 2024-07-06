Fransız hakemden skandal karar! Kırmızıyı es geçti...
EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye maçında Hollandalı futbolcu Xavi Simons, futbolcumuz Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu.
EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye maçında Hollandalı futbolcu Xavi Simons, futbolcumuz Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu.
Maçın 30. dakikasında Mert'ten topu kapmak isteyen Simons, Mert'in baldırına bastı ve sarı kart gördü. Oyuncularımızın yoğun itirazlarına rağmen VAR hakemi Jerome Brissard, orta hakem Clement Turpin'i uyarmadı ve Hollanda sahada 11 kişi kalmaya devam etti.
Pozisyonun devamında Hakan'ın ortasında Abdülkerim'den önce kaleci Verbruggen yumrukla topu uzaklaştırdı.
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