Trabzonspor yedek kalecisi Muhammet Taha Tepe kimdir? Muhammet Taha Tepe kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

28 Ağustos 2022 Pazar, 09:57

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Uğurcan Çakır'ın bu akşam Galatasaray'a karşı oynanacak maçta yer almayacağı tahmin ediliyor. Galatasaray maçında Uğurcan Çakır'ın yerine Muhammet Taha Tepe'nin oynaması bekleniyor.

MUHAMMET TAHA TEPE KİMDİR?



Muhammet Taha Tepe, 1 Ocak 2001 yılında Sakarya'da doğdu. 2014 yılında Altınordu'ya katılmadan önce Sapanca Akademi Spor ve Sakaryaspor'un gençlik akademilerinde eğitim gördü. 2019-20 sezonu için 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu'ya kiralandı. 2020 yılında Trabzonspor ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Ocak 2021'de Turgutluspor'a kiralandı .

MUHAMMET TAHA TEPE'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ?

Muhammet Taha Tepe U16, U17, U18, U19, U21 takımlarınd aforma giydi.