Galatasaray'dan Nathan Redmond hamlesi!

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 09:22
<p>Galatasaray, Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.</p>

Galatasaray, Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

<p>Milliyet’in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün etkisiz kalması sonrası o bölgeyi güçlendirmek amacıyla takviye planlayan sarı kırmızılar, Southampton forması giyen Nathan Redmond'ın transferi için harekete geçti.</p>

Milliyet’in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün etkisiz kalması sonrası o bölgeyi güçlendirmek amacıyla takviye planlayan sarı kırmızılar, Southampton forması giyen Nathan Redmond'ın transferi için harekete geçti.

<p>Premier Lig temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yönetimi teklifini yaptı.</p>

Premier Lig temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yönetimi teklifini yaptı.

<p>Sarı-kırmızılı yönetim oyuncu için 4 milyon Euro'luk teklifini İngiliz ekibine bildirdi ve beklemeye geçti.</p>

Sarı-kırmızılı yönetim oyuncu için 4 milyon Euro'luk teklifini İngiliz ekibine bildirdi ve beklemeye geçti.

<p>Southampton takımında sol kanat mevkinde forma giyen Nathan Redmond, takımıyla çıktığı toplam 232 maçta 30 gol ve 27 asist yapma başarısı gösterdi.</p>

Southampton takımında sol kanat mevkinde forma giyen Nathan Redmond, takımıyla çıktığı toplam 232 maçta 30 gol ve 27 asist yapma başarısı gösterdi.

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