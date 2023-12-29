Trabzonspor: 'Yurtta sulh, cihanda sulh!'

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmedi. İki kulüpten de tepkiler gelirken Trabzonspor dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 20:19
Trabzonspor: 'Yurtta sulh, cihanda sulh!'
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Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe maçına saatler kala Suudi yetkilileri, maça Atatürk tişörtleri ve pankartlarının alınmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, bordo-mavili takım sosyal medya hesabından, "Yurtta sulh, cihanda sulh!" ifadeleri kullanıldı.


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