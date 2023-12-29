Trabzonspor: 'Yurtta sulh, cihanda sulh!'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 20:19

Güncelleme: 29.12.2023 - 20:27

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe maçına saatler kala Suudi yetkilileri, maça Atatürk tişörtleri ve pankartlarının alınmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, bordo-mavili takım sosyal medya hesabından, "Yurtta sulh, cihanda sulh!" ifadeleri kullanıldı.