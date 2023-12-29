Galatasaray'dan 100. yıl forması kararı!
Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmasına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını açıkladı.
Galatasaray, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını duyurdu.
Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!"
Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız! ?? #GSvFB pic.twitter.com/sbTu7f96Nl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 29, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsada büyük kayıp yaşamıştı!
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı
- MHP adayını destekleyecek!
- 'Mücadelemi helal etmiyorum'
- Burcunuza göre kaç yaşında ebeveyn olacaksınız?
- Murat Ağırel gündeme getirmişti!
- TFF'den Süper Kupa kriziyle ilgili ilk açıklama!