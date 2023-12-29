Galatasaray'dan 100. yıl forması kararı!

Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmasına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:10
Galatasaray'dan 100. yıl forması kararı!
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Galatasaray, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını duyurdu.

Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: 

"Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!"

 


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