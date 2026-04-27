Trabzonspor zirve yarışında yara aldı: Konyaspor 2-1 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti.

Trabzonspor'un tek golünü ise 79. dakikada Felipe Augusto attı.

8 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisi bu sonuçla sona erdi. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 65 puanda kalırken, Konyaspor puanını 40'a yükseltti.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

Karşılaşmadan önemli anlar | Konyaspor 2-1 Trabzonspor

90' SARI KART | Konyaspor'da Gonçalves sarı kart gördü.

90' SARI KART | Konyaspor'da Berkan sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

88' Konyaspor'da Deniz Türüç ile Muleka oyundan çıkarken Arif Boşluk ve Andzouana dahil oldu.

86' GOL İPTAL | Gonçalves'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

84' GOL | Gonçalves'in golü ile Konyaspor farkı yeniden ikiye çıkardı.

79' GOL | Augusto'nun golü ile fark bire indi.

76' Konyaspor'da Olaigbe oyundan çıkarken Svendsen dahil oldu.

66' Trabzonspor'da Muçi oyundan çıkarken Umut Nayir dahil oldu.

62' Konyaspor'da Enis Bardhi'nin yerine Diogo Gonçalves oyuna girdi.

46' Trabzonspor'da Zubkov, Oulai ve Lovik oyundan çıkarken Augusto, Ozan ve Bouchouari oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

45' Trabzonspor gole yaklaştı. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

40' GOL | Berkan kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

32' Berkan Kutlu, Onana'dan seken topu kafa vuruşu ile tamamladı ve takımını öne geçirdi.

32' GOL | Berkan'ın golü ile Konyaspor öne geçti.

17' SARI KART | Konyaspor'da Adil Demirbağ sarı kart gördü.

15' Bu kez Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu müsait pozisyonda topu kaleye gönderemeden savunma araya girdi.

11' Konyaspor gole yaklaştı. Onana önce Jevtovic ardından Muleka'nın şutlarında başarılı oldu.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.