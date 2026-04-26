Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic'e geçit vermedi!

26.04.2026 18:43:00
Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında kendi evinde ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 79-69 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-69 yendi.

Mücadelede ilk sayı konuk ekipten Palmer ile geldi. Oyun üstünlüğünü yakalayan Trabzonspor, ilk 5 dakikaya 14-6 önde girdi. Delgado'nun ribauntları ve Tinkle'ın atışlarıyla bordo-mavililer, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk üç dakikası sonunda Trabzonspor farkı 10 sayıya çıkardı: 36-26. Sarı-kırmızılılar, Can Korkmaz'ın basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da Trabzonspor devreye 41-32 üstün girdi.

DELGADO SAKATLANDI

Üçüncü periyotta bordo-mavili takımın skorer isimlerinden Reed'in isabetli atışlarıyla fark 14'e çıktı: 53-39. Karadeniz ekibi, Girard'ın son saniyede dışarıdan kullandığı başarılı atışla üçüncü periyodu 61-46 önde bitirdi. Bu periyotta ev sahibi ekipten Delgado, girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı.

Son çeyrekte taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, karşılaşmadan 79-69 galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

Trabzonspor: Reed 17, Berk Demir 8, Yeboah 15, Taylor 11, Delgado 6, Girard 3, Tinkle 10, Hamm 6, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3

Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Can Korkmaz 4, Palmer 14, Gillespie 6, White 9, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Petrucelli, Muhsin Yaşar 12

1. Periyot: 23-19

Devre: 41-32

3. Periyot: 61-46

