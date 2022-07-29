Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırabilmesi halinde, büyük bir geliri kasasına koyacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda tek temsilcimiz olarak kalan Trabzonspor, adını gruplara yazdırabilmesi halinde, büyük bir gelirin sahibi olacak.
20222-2023 sezonu için Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılım bedeli 15 milyon 640 bin Euro, yayın geliri 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri olarak ise 1 milyon 137 bin Euro olarak açıklandı.
FENERBAHÇE'NİN ELENMESİ HALİNDE...
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor bu sezon kalması halinde 19 milyon Euro kasasına koyacak. Ayrıca Trabzonspor, Fenerbahçe'nin elenmesi nedeniyle 1 milyon Euro daha ekstra bir gelir elde edecek.
UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruplarda galibiyete 2 milyon 800 bin Euro, beraberliğe ise 930 bin Euro ödül verilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın son 16'ya kalması halinde kazanacağı rakam 9 milyon 600 bin Euro olacak.
Çeyrek finale kalan takıma ekstra 10 milyon 600 bin Euro, yarı finale kalan ekiplere ise ekstra 12 milyon 500 bin Euro daha verilecek.
Finale kalan takımlar 15 milyon 500 bin Euro elde edecek. Şampiyon olan takım ise 4 milyon 500 bin Euro ek gelir sahibi olacak.
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