Trabzonspor'da 10 isme transfer izni!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Trabzonspor'da transfer olan oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden bordo-mavililer tam 10 isme transfer görüşmesi yapmak için izin verdi.

A Spor'un haberine göre, Trabzonspor; Flavio, Fode Koita, Yunus Mallı, Arda Akbulut, Salih Kavrazlı, Erce AKrdeşler, Anders Trondsen, Fousseni Diabate, Abdulkadir Parmak ve Murat Cem Akpınar'a transfer görüşmeleri için izin verdi.

Bu isimlerden bazıları transfer görüşmelerini kampa kadar tamamlayamamaları durumunda bordo-mavili takımın kamp çalışmalarında yer alacak. Bazı isimler ise kamp kadrosunda olmayacak.

ABDULKADİR PARMAK'TAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'da kamp kadrosuna alınmayacak Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Abdulkadir paylaşımında, "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum" ifadelerini yazdı.

Trabzonspor'un transfer izni verdiği isimlerden Erce Kardeşler ve Abdulkadir Parmak için Süper Lig'den birçok takım devrede. Murat Cem Akpınar'ın da Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri var. Flavio da geçen sezonu kiralık olarak tamamladığı Giresun'da forma giymeye devam etmek istiyor. Fouuseni Diabate'yi ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'da 10 isim dışında geçen sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren futbolcularla da yolların ayrılması planlıyor.

Bordo-mavililer ayrıca, devre arasındaki transfer döneminde kadroya katılan Enis Destan ve Batuhan Kör için gelecek kiralama tekliflerini değerlendirecek.