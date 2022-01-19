Trabzonspor'da Bakasetas'ın suskunluğu devam ediyor

19 Ocak 2022 Çarşamba, 23:30

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor evinde GZT Giresunspor ile karşılaştı. Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Maça son anlarda iki penaltıyı arka arkaya kaçıran Bakasetas damga vurdu.

Trabzonspor karşılaşmanın duraklama anlarında penaltı kazandı. Alexis Perez'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı. Giresunsporlu oyuncuların ceza sahasına önce girmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy penaltı vuruşunu tekrarladı. Ancak bir kez daha Bakasetas'a geçit vermeyen kaleci Okan takımına 1 puanı getirdi.

NTV Spor'un OPTA verilerinden edindiği bilgiye göre ise Süper Lig'de 10 maçtır gol atamayan Anastasios Bakasetas, Türkiye kariyerinin en uzun suskunluğunu yaşıyor.