Trabzonspor'da Efecan Karaca defteri kapanmıyor!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Edin Visca'nın beklenmedik sakatlığı sonrası yönetim, Boşnak yıldızın yerine yerli bir isim arayışına geçti. Bu doğrultuda, daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen Alanyasporlu Efecan Karaca yeniden hedef haline geldi.
Edin Visca'nın uzun süreli sakatlığı sonrası yerli bir oyuncu arayışına geçen Trabzonspor'da Efecan Karaca sesleri yükselmeye başladı.
Visca'nın yerini geçici olarak doldurmak isteyen Trabzonspor'da birçok oyuncunun ismi geçiyor. Fanatik’in haberine göre, bu oyunculardan birisi de daha önce de bordo-mavililerle görüşme halinde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca. Her fırsatta "Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak benim için gurur kaynağı olur" diyen Efecan Karaca için Trabzonspor, Alanyaspor ile yeniden görüşecek.
GÖRÜŞME PLANLANIYOR
32 yaşındaki Efecan Karaca'nın kulübü Alanyaspor ile 2025'e dek mukavelesi bulunuyor. Bordo-mavili yönetim, uygun bir meblağ ile olması halinde Efecan Karaca'ya Trabzonspor formasını giydirmeyi çok istiyor. Taraflar arasında Danimarka dönüşü resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.
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