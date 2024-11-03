Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan sert tepki: 'Şerefsizlere mağlup olduk'
Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, maçın ardından konuştu. Doğan, "Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.
Hakem yönetimini eleştiren Doğan, "Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine" sözlerini sarf etti.
"HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"
Sözlerine devam eden Doğan, "Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş! Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek!" dedi.
Lig başından beri kötü yönetimlere tabi tutulduklarını söyleyen Doğan, "Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var. Çok net söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca. Bunun arkasında ne olduğunu biliyoruz. Burada iki operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor'a yapılan operasyon! İkinci operasyonu zamanı gelince açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
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