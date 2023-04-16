İhsan Derelioğlu: 'Trabzonspor yok sayılamaz'
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü İhsan Derelioğlu, 0-0 biten Beşiktaş karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı. Derelioğlu, "Belki kazanabilirdik. 3 puan kazanamadık ama özgüven kazandık. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk. Büyük maç olması fırsattı, şanstı" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü İhsan Derelioğlu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren İhsan Derelioğlu "Beşiktaş son 5 maçı kazanarak buraya geldi. Bizde de psikolojik düşüş vardı. Bu tür maçlar bizim gibi kaliteli oyuncuları olan takımlar için fırsattır. Çocuklar tüm güçlerini sahaya koydu. Taraftarlara da teşekkür ederiz. Son şampiyonuz, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için kafa kaldırmak gerekiyordu. Belki kazanabilirdik. 3 puan kazanamadık ama özgüven kazandık. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk. Büyük maç olması fırsattı, şanstı. Doğal bir konsantrasyon vardı. 3 puandan daha önemli değerler kazandık. Bundan sonra üzerine koyarak gideceğiz" dedi.
İhsan Derelioğlu
"BİR ÇIKIŞ LAZIMDI"
Sonuçtan memnun olmadıklarını söyleyen İhsan Derelioğlu "Trabzonspor kazanmayınca mutlu olmaz ama bir çıkış lazımdı. Bu çıkışın sinyallerini verdik. Elimizde ligin üstünde oyuncular var, onları devreye sokacağız" diye konuştu.
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