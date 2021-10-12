Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic, transfer sürecini anlattı
"Koeman, sebep göstermeden beni takımdan kesti. Bana bir açıklama yapmadı. Benim için işler açıktı. Barcelona'da kalırsam futbol oynayamayacaktım. Başarısız olduğumu söylemek zor, çünkü gerçekten neler yapabileceğimi gösterme fırsatım olmadı. Çok iyi biliyorum. Gerçi bundan sonra orada oynayabilirim. İlk 11'i yapan ben değilim, oynama şansını veren ben değilim, o yüzden şansım olmadı, onlar da anlamadı." .
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