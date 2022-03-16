Trabzonspor'da gözler Nisan ayında!
Trabzonspor'da artık şampiyonluk tarihi hesaplanıyor. Bordo-mavililere 4 galibiyet yeterken özellikle Nisan ayı içerisinde şampiyonluk düğümünün çözüleceği ifade ediliyor.
Süper Lig'de 29. haftayı 70 puanla kapatan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider olan Trabzonspor'da artık şampiyonluk tarihi hesaplanıyor.
Milliyet'in haberine göre, bordo-mavililere ligde kalan 9 maçtan 4'ünü kazanmaları yeterli olacak. Bu hafta 18 Mart Cuma akşamı Çaykur Rizespor deplasmanında olacak Trabzonspor, 20 Mart Pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçını da yakından takip edecek.
Konyaspor, Kadıköy'de puan ya da puanlar kaybeder, Trabzonspor da Çaykur Rizespor deplasmanında kazanırsa şampiyonluk ihtimali daha çok yükselecek.
Milli ara sonrası 3 Nisan'da evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Karadeniz ekibi, artık şampiyonluk kupasına kavuşmak için gün sayacak. Bordo-mavili kulüpte hem camia hem yönetim hem de taraftarlar artık takvimden gün bakmaya başladı.
BEŞİKTAŞ BEKLENTİSİ
Taraftar, 3 Nisan'da Beşiktaş karşısında iç sahada bir zafer alındığı takdirde şampiyonluğun büyük ölçüde elde edileceğini öngörüyor. Ancak matematiksel olarak Trabzonspor'un şampiyonluğu tamamen garantileyebilmesi için 17 Nisan haftasında oynanması planlanan iç sahadaki Karagümrük mücadelesinde galibiyet elde etmesi gerekiyor.
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