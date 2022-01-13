Trabzonspor'da iki koronavirüs vakası
Trabzonspor, iki futbolcusunun Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'a 2 koronavirüs vakasına rastlandı.
Bordo-mavili kulüp, iki oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını ve tedavilerine başlandığını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Bilgilendirme | Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır. pic.twitter.com/vFGspsb9DV— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 13, 2022
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