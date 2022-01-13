Trabzonspor'da iki koronavirüs vakası

13 Ocak 2022 Perşembe, 17:49

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'a 2 koronavirüs vakasına rastlandı.

Bordo-mavili kulüp, iki oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını ve tedavilerine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."