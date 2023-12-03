Trabzonspor'dan maç öncesi hamsi ikramı!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 16:19

Güncelleme: 03.12.2023 - 16:19

Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla taraftarlara hamsi ikramında bulunuldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Trabzonspor-Mondihome Kayserispor karşılaşması öncesi Papara Park yakınında kurulan stantta maça gelen taraftarlara hamsi ikram edildi.

BORDO-MAVİLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Sohbet ettiği taraftarlarla fotoğraf çektiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı etkinliğe, bordo-mavililer ilgi gösterdi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Çöz, etkinliğin düzenlenmesinde Başkan Doğan'ın öncülük ettiğini belirterek, güzel bir havada taraftarlarla bir araya geldiklerini söyledi.