Trabzonspor'dan maç öncesi hamsi ikramı!
Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşan Trabzonspor, maç öncesi bordo-mavili taraftarlara hamsi ikram etti.
Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla taraftarlara hamsi ikramında bulunuldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Trabzonspor-Mondihome Kayserispor karşılaşması öncesi Papara Park yakınında kurulan stantta maça gelen taraftarlara hamsi ikram edildi.
BORDO-MAVİLİLERDEN YOĞUN İLGİ
Sohbet ettiği taraftarlarla fotoğraf çektiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı etkinliğe, bordo-mavililer ilgi gösterdi.
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Çöz, etkinliğin düzenlenmesinde Başkan Doğan'ın öncülük ettiğini belirterek, güzel bir havada taraftarlarla bir araya geldiklerini söyledi.
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