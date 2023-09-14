Trabzonspor'da Nenad Bjelica bir ilk peşinde!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:52

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:52

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ligde konuk edecekleri Beşiktaş karşısına Türkiye kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için çıkacak.

İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kaybeden Bjelica, Beşiktaş’ı mağlup ederek üç büyüklere karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'un kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.