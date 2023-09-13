Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'de oynanacak 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu. Yapılan duyuruda 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı.
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
Volkan Bayarslan
Galatasaray - Samsunspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Halil Umut Meler görev alacak.
Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemleri şu şekilde
Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğur
Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay üyesi konuştu: 'Soylu'ya operasyon var'
- 'Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı!
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Canlı yayında muhabiri 'taciz' eden erkek tutuklandı
- AKP'li belediye başkanından şikayetçi oldu
- Yarışma başlamadan ortalık karıştı: Herkese meydan okudu
- İstanbul metrolarında sabotaj kamerada!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- Emin Adanur'dan duruşma öncesi Vali ziyareti!
- Benzine dev zam yolda!