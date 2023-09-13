Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'de oynanacak 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu. Yapılan duyuruda 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:27
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
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Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Volkan Bayarslan

Galatasaray - Samsunspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Halil Umut Meler görev alacak.

Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemleri şu şekilde

Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge

İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman

Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğur

Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay


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trabzonspor beşiktaş Volkan Bayarslan süper lig

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