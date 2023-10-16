Trabzonspor'da Nicolas Pepe gelişmesi!
Trabzonspor’un, Premier Lig ekibi Arsenal’den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı.
Trabzonspor’un Premier Lig temsilcisi Arsenal’den yeni transferi Nicolas Pepe saha çalışmalarına başladı.
TAKIMLA ÇALIŞTI
Transferi sonrası yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu bugün (pazartesi) gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Trabzonspor’un Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçında Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Gazze davası nasıl satıldı?
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Alman gazeteden skandal tercih