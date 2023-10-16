Trabzonspor'da Nicolas Pepe gelişmesi!

Trabzonspor’un, Premier Lig ekibi Arsenal’den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:17
Trabzonspor'da Nicolas Pepe gelişmesi!
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Trabzonspor’un Premier Lig temsilcisi Arsenal’den yeni transferi Nicolas Pepe saha çalışmalarına başladı.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Transferi sonrası yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu bugün (pazartesi) gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor’un Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçında Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.


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