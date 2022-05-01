Siyasi liderlerden Trabzonspor'a tebrik mesajları

01 Mayıs 2022 Pazar, 00:38

Siyasi parti genel başkanları 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’u tebrik etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’u tebrik etti. Siyasilerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kutlama mesajları şöyle:

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: “Sezon boyunca sergilediği başarılı performansını Süper Lig şampiyonluğu ile taçlandıran Trabzonspor’un teknik ekibini, futbolcularını ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum. Trabzon’a yakışır şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmamasını da özellikle rica ediyorum.”

Sezon boyunca sergilediği başarılı performansını Süper Lig şampiyonluğu ile taçlandıran @Trabzonspor’un teknik ekibini, futbolcularını ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum.



Trabzon’a yakışır şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmamasını da özellikle rica ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 30, 2022

GÜLTEKİN UYSAL: “Bu akşam oynanan maçla Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 'u, oyuncuları ve teknik heyeti olmak üzere tüm Trabzonspor camiası ve taraftarını tebrik ediyorum.”

Bu akşam oynanan maçla Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonluğunu ilan eden @Trabzonspor 'u, oyuncuları ve teknik heyeti olmak üzere tüm Trabzonspor camiası ve taraftarını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/SHeVcljSdj — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 30, 2022

AHMET DAVUTOĞLU: “38 yıl sonra mutlu sona ulaşarak 7. şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor’u kutluyorum. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini, Abdullah hoca ve ekibini, futbolcuları ve bordo maviye gönül veren taraftarları tebrik ediyorum. Trabzonspor’a şampiyonlar liginde başarılar diliyorum.”

38 yıl sonra mutlu sona ulaşarak 7. şampiyonluğuna ulaşan @Trabzonspor’u kutluyorum.



Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini, Abdullah hoca ve ekibini, futbolcuları ve bordo maviye gönül veren taraftarları tebrik ediyorum.



Trabzonspor’a şampiyonlar liginde başarılar diliyorum ???? — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 30, 2022

ALİ BABACAN: “Tebrikler şampiyon Trabzonspor. Teknik direktör Abdullah Avcı’yı, bordo mavili formayı terleten futbolcuları ve takımlarını daima tutkuyla destekleyen Trabzonspor taraftarını kutluyorum.”

Tebrikler şampiyon Trabzonspor.



Teknik direktör Abdullah Avcı’yı, bordo mavili formayı terleten futbolcuları ve takımlarını daima tutkuyla destekleyen Trabzonspor taraftarını kutluyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) April 30, 2022

MANSUR YAVAŞ: "Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'u kutluyorum. Trabzonspor oyuncularını, teknik ekibini, taraftarını ve yönetimini tebrik ediyorum.”