Trabzonspor'da şoke eden ayrılık!
Abdullah Avcı'nın teknik kadrosunda yer alan Egemen Korkmaz takımdan ayrıldığını açıkladı.
Yeni sezonun çalışmalarını Abdullah Avcı ile devam ettiren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık gerçeleşti.
Egemen Korkmaz yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı.
İşte Egemen Korkmaz'ın yaptığı ayrılık açıklaması:
"Futbolcu olarak da görev alma şansı bulduğum Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevimden gelecekle ilgili hedeflerim ve kariyer planlamam doğrultusunda ayrıldığımı bildirmek isterim. Bundan sonraki kariyer hedefim; teknik direktörlük olacak. Bu yolculukta bana sonuna kadar destek olan ve katkı sağlayan başta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere, tüm teknik heyetimize ve Trabzonspor Kulübü'ne en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların rehberliği ve desteği olmadan bu noktaya gelmem mümkün olamazdı. Futbol tutkum ve çalışma azmimle, bundan sonraki görevimde başarılı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor, bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok büyük katkılar sağladı. Son olarak; Trabzonspor camiasına ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim. Onların desteği ve sevgisi, her zaman yanımda hissettiğim bir güç kaynağı oldu. Bu büyük camiaya ve değerli Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum."
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