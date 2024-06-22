Trabzonspor'un yeni transferleri geliyor!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:26

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:26

25 Haziran’da başlayacak transfer sezonu öncesinde en çok konuşulan kulüplerden birisi de Trabzonspor. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak ve transfer çalışmalarını yurt dışı kampına yetiştirmek isteyen Trabzonspor’da imzaya yakın olan isimlerin İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ile Hırvat sol bek Borna Barisic olduğu öğrenildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Bordo-mavili takımın uzun zamandır gündeminde olan iki oyuncuda da imza aşamasına gelindiği belirtildi. Bu isimlerin önümüzdeki hafta Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacakları öğrenildi.

OZAN TUFAN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Trabzonspor’un transferdeki sürpriz ismi ise Ozan Tufan oldu. Bordo-mavililerin, İngiliz ekibi Hull City ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın oyuncuyla bu transferin gerçekleşmesi için bir görüşme yaptı ve transfer için Hull City ile de prensip anlaşmasına varıldı.

CİHAN ÇANAK İMZA ATMAYA YAKIN

Genç ve gelecek vadeden aynı zamanda yerli oyuncu statüsünde oynatacağı oyuncuları da radarına alan Trabzonspor, bu anlamda özellikle yurt dışında arayışını da sürdürüyor. Karadeniz ekibinin Belçika’nın Standard Liege takımında forma giyinen 19 yaşındaki Cihan Çanak’la da anlaşma sağladığı ifade edildi.

Belçika basınında yer alan habere göre bordo-mavililer aynı takımdan Dragus’un ardından Cihan Çanak’ı da kadrosuna kattı. Haberin detayına da yer veren Belçika basını Trabzonspor’un genç orta saha oyuncusu izin Standard Liege ile 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı kaydedildi.

CHAM İÇİN EURO 2024 BEKLENİYOR

Trabzonspor’un uzun zamandır gündeminde olan bir başka oyuncu ise 10 numara pozisyonunda oynayan Muhammed Cham. Fas asıllı Avusturyalı 23 yaşındaki oyuncu Fransa 1’inci Ligi’nden küme düşen Clermont’un oyuncusu. Bordo-mavili kurmaylar oyuncunun kulübü ile uzun zamandır bu transferle ilgili temaslarını sürdürürken oyuncuyla anlaşma sağladıktan sonra kulübüyle de son pürüzlerin giderildiği, imzanın ise Avrupa Şampiyonası sonrası atılacağı öğrenildi.

Öte yandan Muhammed Cham’ın geçtiğimiz günlerde ‘Yeni yer yeni heyecan’ şeklinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları güçlendirdi. Cham’ın kulübü Clermont ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

NWAKAEME 3 YIL ARANIN ARDINDAN GERİ DÖNDÜ

Bu arada bordo-mavililer şampiyon olduğu 2021-22 sezonu sonunda takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile anlaşan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ile de 3 yıl aradan sonra anlaştığını duyurmuştu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Nijeryalı oyuncunun yeniden bordo-mavili formayı giyineceği duyurulmuştu.

13 İSİM KİRALANMIŞTI

Trabzonspor’da yeni sezonda transfer edilecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacaklar ile kiralıktan dönecek oyuncularla ilgili nasıl bir karar verileceği de merak konusu.

Bordo-mavili takımda kiralıktan dönen oyuncular şu şekilde:

Tonio Teklic (Karagümrük), D.Kourbelis (Karagümrük), Arda Akbulut(1461 Trabzon), Süleyman Cebeci (68 Aksaray Belediye), M.Lahtimi (Wydad AC), Maxi Gomez (Cadiz CF), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor), Emirhan Zaman (1461 Trabzon), Caner Uzun (Sebat Gençlik Spor), Veysel Sönmezsoy (Sebat Gençlik Spor), Hakan Aydın (Sebat Gençlik Spor), Serkan Asan (Pendikspor)

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon Pendikspor’a kiraladığı Serkan Asan ise Trabzon’a dönerek çalışmalara başladığı gözlendi. Bordo-mavili takımın 2021-22’de yaşadığı şampiyonluk sonrası Pendikspor’a kiralanan 25 yaşındaki oyuncu küme düşmesinin ardından Pendikspor’dan ayrılarak Trabzon’a döndü. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşan Serkan Asan ile ilgili kararı da Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek.