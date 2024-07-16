Ertuğrul Doğan açıkladı... Trabzonspor'a Thomas Meunier şoku!

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier, bordo-mavili takımdan ayrılma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:24
Ertuğrul Doğan açıkladı... Trabzonspor'a Thomas Meunier şoku!
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Thomas Meunier, bordo-mavili takımdan ayrılma kararı aldı.

Tecrübeli ismin menajeri, Fransız takımlarıyla görüşmelere başladı.

32 yaşındaki Meunier'i talip olan takımların Lille, Rennes ve Monaco olduğu ortaya çıktı.

Konu hakkında açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "Thomas Meunier'in sözleşmesindeki maddenin bitmesine 5 dakika kala oyuncudan mail geldi ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a devre arası gelen ve 19 resmi maça çıkan Meunier, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


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