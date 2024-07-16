Trabzonspor'da Thomas Meunier krizi: 'Açıklayamayacağımız durum nedeniyle...'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:19

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:19

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier, bordo-mavili takımdan ayrılma kararı aldı.

Trabzonspor, Thomas Meunier'in sözleşmesinin oyuncu tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır" denildi.

"AÇIKLAYAMAYACAĞIMIZ DURUM NEDENİYLE..."

32 yaşındaki Meunier'e talip olan takımların Lille, Rennes ve Monaco olduğu iddia edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Açıklayamayacağımız ailesel durumu nedeniyle ayrılmak istedi. Thomas Meunier'in sözleşmesindeki maddenin bitmesine 5 dakika kala oyuncudan mail geldi ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi. Maili 5 dakika kala atması bizi üzdü. Saygı duyduğumuz bir isim ama 5 dakika kala olmadı. Ortada bir kulüp yokken sözleşmesini sonlandırdı. Kulübe yapılan bu hareketten sonra Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Kendisi ve gideceği kulüp için dava açacağız. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayacağız. Bu saatten sonra kendisinden geri dönüş olsa da şu an öyle bir bilgi geliyor ama hayır öyle bir şey söz konusu olmayacak. Bu şehri beğenmeyen, Trabzonspor'da kalamaz. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a devre arası gelen ve 19 resmi maça çıkan Meunier, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.