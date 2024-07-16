Trabzonspor'da Thomas Meunier krizi: 'Açıklayamayacağımız durum nedeniyle...'
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Belçikalı oyuncusu Thomas Meunier, sözleşmesini tek taraflı feshederek bordo-mavili kulüp ile yollarını ayırdı.
Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier, bordo-mavili takımdan ayrılma kararı aldı.
Trabzonspor, Thomas Meunier'in sözleşmesinin oyuncu tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır" denildi.
"AÇIKLAYAMAYACAĞIMIZ DURUM NEDENİYLE..."
32 yaşındaki Meunier'e talip olan takımların Lille, Rennes ve Monaco olduğu iddia edildi.
Konu hakkında açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Açıklayamayacağımız ailesel durumu nedeniyle ayrılmak istedi. Thomas Meunier'in sözleşmesindeki maddenin bitmesine 5 dakika kala oyuncudan mail geldi ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi. Maili 5 dakika kala atması bizi üzdü. Saygı duyduğumuz bir isim ama 5 dakika kala olmadı. Ortada bir kulüp yokken sözleşmesini sonlandırdı. Kulübe yapılan bu hareketten sonra Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Kendisi ve gideceği kulüp için dava açacağız. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayacağız. Bu saatten sonra kendisinden geri dönüş olsa da şu an öyle bir bilgi geliyor ama hayır öyle bir şey söz konusu olmayacak. Bu şehri beğenmeyen, Trabzonspor'da kalamaz. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'a devre arası gelen ve 19 resmi maça çıkan Meunier, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
- Trabzonspor'da Meunier krizi!
- EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı
- EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!
- A Milli Takımımızın Galler maçının yeri açıklandı!
- TFF seçim öncesi medya bilgilendirmesi yayınladı
- Elias Jelert kimdir?
- Beşiktaş'ta 2 futbolcu ile yollar ayrıldı!
- İsrail basınından flaş iddia
- 'Galatasaray birkaç seneden beri...'
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı netleşti
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- 100 bin lira maaş!
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- AKP'li isimden Osman Kavala hamlesi
- Maaşını istediği için işkence gördü, adalet arıyor!
- Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!
- Galatasaray'dan tatsız prova