Trabzonspor'un rakibi Ferençvaroş kendi liginde doludizgin

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Ferençvaroş, Macaristan Ligi'nde Zalaegerszegi'yi 2-1 mağlup etti.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 07:39
Trabzonspor'un rakibi Ferençvaroş kendi liginde doludizgin
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferençvaroş, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Zalaegerszegi'yi 2-1 yendi.

İki maç eksiği bulunan Ferençvaroş, ligin 13. haftasında, bir müsabakası eksik Zalaegerszegi ile seyircisi önünde karşılaştı.

Son 4 yılın şampiyonu Ferençvaroş, Nguen'in 13 ve Esiti'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ FERENÇVAROŞ

Ferençvaroş 27 puanla liderliğini sürdürdü. 15 puanı bulunan Zalaegerszegi ise haftayı 5. sırada tamamladı.

Trabzonspor, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferençvaroş'u ağırlayacak.


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