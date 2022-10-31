Trabzonspor'un rakibi Ferençvaroş kendi liginde doludizgin
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Ferençvaroş, Macaristan Ligi'nde Zalaegerszegi'yi 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferençvaroş, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Zalaegerszegi'yi 2-1 yendi.
İki maç eksiği bulunan Ferençvaroş, ligin 13. haftasında, bir müsabakası eksik Zalaegerszegi ile seyircisi önünde karşılaştı.
Son 4 yılın şampiyonu Ferençvaroş, Nguen'in 13 ve Esiti'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ FERENÇVAROŞ
Ferençvaroş 27 puanla liderliğini sürdürdü. 15 puanı bulunan Zalaegerszegi ise haftayı 5. sırada tamamladı.
Trabzonspor, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferençvaroş'u ağırlayacak.
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