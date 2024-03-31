Trabzonspor'dan acı haber: Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi!
Trabzonspor Kulübü, altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Trabzonspor, 11 yaşındaki altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) March 31, 2024
Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/ql8gbbiNKp
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