Trabzonspor'dan acı haber: Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:15

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:15

Trabzonspor, 11 yaşındaki altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.