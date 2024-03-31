Trabzonspor'dan acı haber: Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi!

Trabzonspor Kulübü, altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:15
Trabzonspor'dan acı haber: Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi!
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Trabzonspor, 11 yaşındaki altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.


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