Veda etmişti: Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:14
Veda etmişti: Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferini resmen açıkladı!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

TRABZONSPOR'A VEDA ETMİŞTİ

30 yaşındaki Yunan futbolcu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'a veda etmişti.

Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Bakasetas, Trabzonspor forması giydiği 136 maçta 35 gol ve 23 asist kaydetti.


anastasios bakasetas haberleri Panathinaikos haberleri transfer haberleri trabzonspor haberleri

İlgili Haberler

Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: İptal edilen gol kararı doğru mu?

Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: İptal edilen gol kararı doğru mu?
Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Psikolojik üstünlük Galatasaray'da'

Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Psikolojik üstünlük Galatasaray'da'
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'a veda etti

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'a veda etti

En Çok Okunan Haberler