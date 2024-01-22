Veda etmişti: Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:14

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:26

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

TRABZONSPOR'A VEDA ETMİŞTİ

30 yaşındaki Yunan futbolcu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'a veda etmişti.

Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Bakasetas, Trabzonspor forması giydiği 136 maçta 35 gol ve 23 asist kaydetti.