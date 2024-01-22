Trabzonsporlu Nicolas Pepe'den dikkat çeken hareket! Önce beğendi sonra geri çekti!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe, Galatasaraylı oyuncu Wilfried Zaha'nın sosyal medyadan yaptığı galibiyet paylaşımını önce beğendi ardından geri çekti.
Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.
Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın Trabzonspor galibiyetiyle ilgili yaptığı paylaşımı beğendi.
ÖNCE BEĞENDİ SONRA GERİ ÇEKTİ
Pepe, daha sonra bu beğenisini geri çekti.
Nicolas Pepe'nin beğendiği paylaşım şu şekilde:
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