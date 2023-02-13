Trabzonspor'dan Basel maçı için hatıra bilet kararı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:15

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 19:15

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, afet bölgesine yapılan yardımlar konusunda, "Haber alır almaz, pazartesi günü günün ilk saatlerinden itibaren kulüp olarak ne yapabileceğimizin muhasebesini yaptık. Konum olarak deprem bölgesine en yakın illerden birisiyiz. Hemen sayın Vali, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve AFAD ile koordineli olarak ilk etapta, zaman kaybetmeden stoklarımızdaki ve mağazalardaki kadın-erkek-çocuk bütün kışlık ürünleri 2 tırla bölgeye sevk ettik. Daha sonra 1 tır ve 1 otobüs Malatya'ya, 1 tır da Hatay, Kırıkhan'a gönderdik. Biz bunları yaparken, sadece valilik organizasyonuyla 200'ün üzerinde tırla yardım ekipleri bölgeye ulaşmış durumdaydı. Bireysel giden kamyonları, bireysel yardım gönderenlerin gayretleri de bunun dışında. Coğrafi konumun bize verdiği avantajı çok iyi kullandık. Daha sonra otobüslerimizle Şanlıurfa ve Malatya'dan bölgeye gelmek isteyen depremzedelerimizin ulaşımını temin ettik" dedi.

Ahmet Ağaoğlu

BASEL MAÇI İÇİN HATIRA BİLET

Ahmet Ağaoğlu, Basel karşılaşması için, "Oynamak zorunda olduğumuz, UEFA takviminde yer alan bir Basel maçı var. Kombine bilet taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Bütün haklarından feragat ettiler. Bu maçın tüm gelirini de AFAD aracılığı ile depremzedelere göndereceğiz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımların taraftarlarından çok sayıda talep geldi. Büyük miktarda hediye bilet bastırın, biz alalım, bedenen orada olmayacağız ama kalben hepimiz orada olacağız diye inanılmaz bir duyarlılık gösterdiler. Salı gününden itibaren, hatıra biletlerinin satışını gerçekleştireceğiz. Elde ettiğimiz geliri de depremzedelere bağışlayacağız" diye konuştu.

Taraftarların stadyuma afet bölgesine gönderilmek üzere yanlarında fazla kıyafet ile gelme konusunda bir projelerinin olduğu hatırlatılan Ağaoğlu, "Cuma günü inanılmaz bir giyecek yığılması olduğu bilgisi geldi. Valilik ile tekrar konuyu değerlendirdik. Sadece AFAD'ın talepleri doğrultusunda gerekli olan malzemeler için uyarı yapıldı bize. Ama insanların yardım etmek için gösterdikleri çabayı da göz ardı etmek mümkün değil. Böyle bir şey yapıldığı takdirde, bunlar da aynı bölgeye ulaştırmak da bizim görevimiz. Ben Trabzonspor maçı olarak değerlendirmiyorum, Türkiye maçı olarak değerlendiriyorum. Burada verilen mesaj da çok önemli. Bunun rengi yok, hepimizin rengi şu anda siyah. Futbolun rengi siyah. Taraftarların, göstermiş olduğu duyarlılık, hassasiyet, belki de her şeyden fazla. İhtiyacımız olan birlik beraberliğin en güzel yansıması. Akyazı'ya gelecek olan taraftarlarımız böyle bir tasarrufta bulunursa, onları da bölgeye en kısa sürede ulaştırmak bizim görevimiz" diye konuştu.

Ali Koç

"ALİ KOÇ DA ORADA OLACAK"

Karadeniz ekibinin başkanı son olarak, "TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, o gün orada bulunacaklar. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç tekrar beni aradı, kulüp başkanlarımızın ve kendisinin de katılımlarını teyit etti. Onlar da orada olacak. Futbol ailesi olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmiştik. Bu doğrultuda çalışmalarımız, aralıksız devam edecek" sözlerini kullandı.