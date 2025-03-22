Trabzonspor'dan Batagov için sakatlık açıklaması

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:06

Güncelleme: 22.03.2025 - 18:06

Trabzonspor'a milli futbolcusu Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi.

23 yaşındaki futbolcu, Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlandı.

Kulüp tarafında yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Ukranya U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi" ifadeleri yer aldı.