Trabzonspor'dan Batagov için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Batagov'un Ukrayna U21 Milli Takım kampında sakatlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Batagov için sakatlık açıklaması
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:06

Trabzonspor'a milli futbolcusu Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi.

23 yaşındaki futbolcu, Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlandı.

Kulüp tarafında yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Ukranya U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #Arseniy Batagov #trabzonspor #sakatlık

İlgili Haberler

Fatih Tekke ilk maçına çıktı: Trabzonspor deplasman hasretini sonlandırdı!

Fatih Tekke ilk maçına çıktı: Trabzonspor deplasman hasretini sonlandırdı!
Trabzonspor'nın yeni teknik direktörü Fatih Tekke: 'Yolumuz uzun’

Trabzonspor'nın yeni teknik direktörü Fatih Tekke: 'Yolumuz uzun’
Trabzonspor, Fatih Tekke'yi resmen açıkladı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Trabzonspor, Fatih Tekke'yi resmen açıkladı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler