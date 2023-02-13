Trabzonspor'dan bilet alan yurttaşlara teşekkür
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel'i konuk edecek Trabzonspor, biletlere ilgi gösteren yurttaşlara teşekkür etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın biletlerine ilgi gösterenlere teşekkür etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
"Yaralarımızı 'hep birlikte' saracağız. Birçok şeyin anlamını yitirdiği bugünlerde oynamak zorunda olduğumuz ve bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği Basel maçı için soğuk hava şartlarına rağmen Passolig gişelerine gidip bilet alarak desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlarımıza hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz. Bu vesileyle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz."
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