Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor açıklaması: 'Trabzon'da yaşananlar...'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 17:05

Güncelleme: 31.10.2024 - 17:06

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3 Ekim Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, geçen sezonki olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının geride bırakılması gerektiğini dile getirdi.

"KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRMEYE GEREK YOK.

Konu ile ilgili Ilıcalı, "Trabzon'da yaşananlar geçen senede kaldı. Gerilim olabilir, bunu kan davasına dönüştürmenin anlamı yok. Kötü bir gündü herkes için, umarım öyle bir şey bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.