Fenerbahçe'de 'Alex'in heykelini kaldırın' başvurusu

Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, son zamanlarda illegal bahis sitesi reklamları ile gündeme gelen efsane futbolcu Alex de Souza'nın heykelinin kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 10:57
Fenerbahçe'de 'Alex'in heykelini kaldırın' başvurusu
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyesi Serkan Erg, efsane futbolcu Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykelinin illegal bahis sitesi reklamı yaptığı için kaldırılmasını talep etti.

Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirtti.

Alex de Souza

Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını alıntılayarak, ''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz" diyerek tepki göstermişti.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından "Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşım taraftarlar tarafından tepki aldı.


fenerbahçe Alex de Souza yasa dışı bahis

En Çok Okunan Haberler