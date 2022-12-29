Fenerbahçe'de 'Alex'in heykelini kaldırın' başvurusu

29 Aralık 2022 Perşembe, 10:57

Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyesi Serkan Erg, efsane futbolcu Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykelinin illegal bahis sitesi reklamı yaptığı için kaldırılmasını talep etti.



Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirtti.

Alex de Souza

Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını alıntılayarak, ''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz" diyerek tepki göstermişti.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından "Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu.

????Yuvama dönüyorum.. — Alex de Souza (@Alex10) November 29, 2022

Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşım taraftarlar tarafından tepki aldı.