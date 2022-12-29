Fenerbahçe'de 'Alex'in heykelini kaldırın' başvurusu
Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, son zamanlarda illegal bahis sitesi reklamları ile gündeme gelen efsane futbolcu Alex de Souza'nın heykelinin kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyesi Serkan Erg, efsane futbolcu Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykelinin illegal bahis sitesi reklamı yaptığı için kaldırılmasını talep etti.
Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirtti.
Alex de Souza
Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını alıntılayarak, ''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz" diyerek tepki göstermişti.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından "Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu.
????Yuvama dönüyorum..— Alex de Souza (@Alex10) November 29, 2022
Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşım taraftarlar tarafından tepki aldı.
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