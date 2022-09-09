Trabzonspor Koita’yı Kasımpaşa’ya kiraladı

09 Eylül 2022 Cuma, 16:28

Trabzonspor, yeni sezon kadrosunda düşünmediği oyuncusu Fode Koita’nın Kasımpaşa’ya kiralandığını açıkladı.

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fode Koita bedelsiz olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.

Açıklamada, futbolcunun 2022-23 sezonundaki alacaklarının 1 milyon 83 bin Euro’luk kısmının Trabzonspor tarafından ödeneceği belirtildi.