Trabzonspor'dan eski futbolcusuna tebrik mesajı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Portekiz kulübü Sporting Lizbon'da teknik direktörlük koltuğuna oturan eski futbolcusu Joao Pereira için tebrik mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan eski futbolcusuna tebrik mesajı!
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:29

Trabzonspor Kulübü, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da teknik direktörlük görevine getirilen eski futbolcusu Joao Pereira'yı tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün İngilizce X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'in yerine göreve getirilen Joao Pereira için, "Eski oyuncumuz Joao Pereira'nın Sporting'in yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz. Sahadaki liderliği ve Trabzonspor'a olan sadakatiyle Joao her zaman kalbimizde özel bir yere sahip oldu. Yeni görevinde kendisine en iyisini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Pereira, 2017 ile 2021 yılları arasında bordo-mavili takımda görev almıştı.


Etiketler: #Joao Pereira #sporting lizbon #trabzonspor

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