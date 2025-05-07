Trabzonspor'dan ihracı isteniyordu: Ertuğrul Doğan'dan İbrahim Hacıosmanoğlu yanıtı!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 15:00

Güncelleme: 07.05.2025 - 15:00

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlendiği basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bordo-mavili kulüpten ihracı hakkında gelen soruya yanıt verdi.

Bordo-mavili takıma yönelik aşırı derece hakem hataları olduğunu dile getiren Ertuğrul Doğan'a camiadaki ihraç çağrılarıyla ilgili soru soruldu.

"KURULLARDAN İHRAÇ TALEPLERİ GELİYOR"

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Bu kulübün kurulları var. Bu kurullarla alakalı böyle talepler bize geliyor, ulaşıyor. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Trabzonspor'un sonuçta genel kurulu var, içerisinde bir sürü kurulları var. Kurullardan sürekli böyle talepler geliyor ama tabii bu hoş değil. İnsanlar görüntü anlamında haklı. Bunun çözümünü Sayın Hacıosmanoğlu bulmalı" dedi.

"BUNU HACIOSMANOĞLU ÇÖZECEK"

Açıklamalarına devam eden Ertuğrul Doğan, "Ben Trabzonspor başkanıyım, yeteri kadar sorunum var. TFF'nin sürekli ne yapması gerektiğini konuşmam da doğru değil. Onlar adaleti sağlamakla görevli. Bu ligde hakem anlamında adalet var diyen bir kulüp var mı? Demek ki burada bir yanlış var. Tüm kulüpler haykırarak yok diyor.

Bunu düzeltecek Sayın Hacıosmanoğlu ve ekibi. Ben ve kulübüm, arkadaşımız, Trabzonspor eski başkanı da olduğu için gerekli olan her türlü desteği sonuna kadar verdik. Türk futbolunun problemlerini çözecek kendisi. Böyle bir görüntü var mı, yok. Yazılı ve sözlü olarak bunu söyledik" diye konuştu.

"AYNI ŞEYİ BEN SÖYLEDİM, CEZA ALDIM"

Hakem hatalarının yanı sıra İbrahim Hacıosmanoğlu'na eleştiride bulunan Ertuğrul Doğan, "Sayın TFF Başkanı, TV'de canlı yayına çıktı 'Hakemler bana operasyon çekiyor' dedi, değil mi! Daha ilerisinde laf var mı, yok. Aynı şeyi ben söyledim, 45 gün ceza aldım" dedi.