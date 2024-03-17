Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım: 'Şapkadan çıkan tavşan'

Trabzonspor, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 22:53
Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım: 'Şapkadan çıkan tavşan'
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Trabzonspor, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin 3. golü öncesi faul olduğu yönünde tepkide bulunan Trabzonspor, maç sonu "Şapkadan çıkan tavşan" paylaşımı yaptı.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

 


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