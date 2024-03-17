Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım: 'Şapkadan çıkan tavşan'
Trabzonspor, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin 3. golü öncesi faul olduğu yönünde tepkide bulunan Trabzonspor, maç sonu "Şapkadan çıkan tavşan" paylaşımı yaptı.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞAN! pic.twitter.com/d9bgVmqBGx— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 17, 2024
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