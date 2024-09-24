Trabzonspor'dan tarihe geçen istatistik!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:46

Güncelleme: 24.09.2024 - 10:46

Trabzonspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı ve bu sezon ligdeki tüm maçlarından eşitlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, ligde bu istatistiğe imza atan ikinci takım oldu.

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979/80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.

Trabzonspor'un bu sezon ligdeki maçları şu şekilde;

Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Eyüpspor 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-2 Kaysersipor

Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor