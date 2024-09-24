Trabzonspor'dan tarihe geçen istatistik!
Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979/80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.
Trabzonspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı ve bu sezon ligdeki tüm maçlarından eşitlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, ligde bu istatistiğe imza atan ikinci takım oldu.
Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979/80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.
Trabzonspor'un bu sezon ligdeki maçları şu şekilde;
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Eyüpspor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-2 Kaysersipor
Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor
Etiketler: #trabzonspor #Zonguldakspor #beraberlik
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