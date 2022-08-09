Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan'a Ajax kancası!

09 Ağustos 2022 Salı, 18:02

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, Avrupa'nın yolunu tutabilir.

De Telegraaf'ta yer alan haberde; Ajax'ın, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalar yürüttüğü aktarıldı. Hollanda ekibinde, İtalya'ya transferi gündemde olan Perr Schuurs'un takımdan ayrılması durumunda Ahmetcan'ın transferinin gerçekleşme ihtimali yüksek olarak gösterildi.

Ajax ile Trabzonspor arasında genç futbolcunun transferi için yapılan görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu ve Ahmetcan transferi resmiyet kazanırsa bordo-mavililerin 10 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı ifade edildi.

Hollanda devinin anlaşma sağlanması durumunda Ahmetcan Kaplan'la da 5 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.