Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde parladı!
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmaların her birinde skora katkı sağlamayı başardı.
Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, performansıyla göz doldurdu.
Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde ise her maçta skora katkı veriyor.
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Grupta daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 asist yapıp, 1 gol atan Yunan yıldız, dün de Vitor Hugo'nun golünde asisti yapan isimdi.
Bu sezon Trabzonspor'un en formda ismi olarak dikkat çeken Bakasetas, Beşiktaş deplasmanında da Fırtına'nın büyük kozu olacak.
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