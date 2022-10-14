Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde parladı!

14 Ekim 2022 Cuma, 10:18

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, performansıyla göz doldurdu.

Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde ise her maçta skora katkı veriyor.

MONACO'YU DA BOŞ GEÇMEDİ

Grupta daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 asist yapıp, 1 gol atan Yunan yıldız, dün de Vitor Hugo'nun golünde asisti yapan isimdi.

Bu sezon Trabzonspor'un en formda ismi olarak dikkat çeken Bakasetas, Beşiktaş deplasmanında da Fırtına'nın büyük kozu olacak.