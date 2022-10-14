Spor yazarları Trabzonspor - Monaco karşılaşmasını yorumladı!
"TRABZON'A GELDİKLERİNE PİŞMANLAR"
CEMAL ERSEN: "Monaco’yu Trabzon’a geldiğine pişman etti adeta. Altını çizmem gereken bir konu da, Trabzonspor’un dün gece sergilediği takım savunması. Müthiş bir dayanışma vardı. Herkes görevini eksiksiz yaptı. Bana “takımın yıldızı kim” diye sorsalar; kimseyi ayıramam, hepsi derim. İllaki yıldız istiyorsanız, “başarının mimarı Abdullah Avcı’dır” derim. Bu skor bordo-mavili ekibi ligde de motive edecektir kuşkusuz. Futbolu çok bilenler değil, futbolun hangi koşullarda oynandığını anlayanlara mesajdır dün geceki skor. Az susun, haddinizi bilin." (MİLLİYET)
"3 PUANDAN DAHA FAZLASI"
REHA KAPSAL: "Trabzonspor adına yüksek konsantrasyon, istek, coşkuyla sezon başından beri fazla gösterilmeyen kazanma tutkusuyla hak edip alınan bu galibiyet, üç puandan da fazlasıydı. Bunun yansıması, bundan sonraki lig ve Avrupa macerasında bordomavililerin saha içi performansını yalnız oyun olarak değil, daha fazla takım olmaları, hedefe ve başarıya ulaşmaları açısından da çok önemliydi. Futbolda yaşadığınız iniş-çıkışlar sizi daha hızlı hedefe götürür. Trabzonspor da Monaco galibiyetiyle bu hızlı hedefin ilk adımı atmış oldu." (FOTOMAÇ)
"ŞİDDETLİ BİR FIRTINA VARDI"
AKSAL YAVUZ: "Trabzon’da aniden çıkan, şiddetini her geçen dakika artıran fırtına, harika oyunla karışık gol yağışı küresel ısınmadan kaynaklı değildi; Avcı’nın öğrencilerinin Monaco kalesine yolladığı füzelerindendi! Doğrusunu söylemek gerekirse, Fransa temsilcisi bir hafta önce evinde oynadığı karşılaşmadan daha etkili başlayan taraftı. Trabzonspor’un böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Ayrıca bu öyle sıradan bir galibiyet değil, Monacolulara unutmayacakları bir ders de vermiş oldular. Bitirirken biz de bordo-mavili oyunculara bir mesaj yollayalım bari: Devamını bekleriz çocuklar…" (MİLLİYET)
"YILLAR BOYU UNUTULMAZ"
ENGİN KEHALE: "Hem taraftarın hem takımın hem de Abdullah Avcı’nın referans alabileceği bir 60 dakika var Trabzonspor’un elinde. Bunun üzerine bir oyun ve performans inşa edilebilirse mutlu günler yakın. Türkiye’nin Avrupa’daki gurur gecesinde bordo mavililer yıllar boyunca unutulmayacak bir galibiyet aldı." (HÜRRİYET)
"TARİHİ BİR SKOR!"
İSKENDER GÜNEN: "Böyle bir galibiyete Trabzonspor'un ihtiyacı vardı. Eksiklerine rağmen mücadele gücü yüksek ve özellikle maçın ikinci devresinde coşkulu bir oyun ortaya koydular. Savunma, geçtiğimiz maçlara göre daha uyumluydu. Monaco gibi Fransa Ligi'nin önemli takımından birine 4 gol atmak hiç kolay değil. Ama bu takımın tarihinde kendi sahasında Avrupa takımlarına karşı farklı sonuçlar aldığı herkesçe biliniyor." (SABAH)
"MUHTEŞEM BİR ZAFER"
GÜRKAN ATA: “Taktik futbol, harika goller, Trabzonspor'u yeniden grubun favorisi haline getiren sonuç, ülke puanına katkı gururu, düne kadar taraftarın hedefi ndeki Hüseyin Türkmen'e bu denli kritik maçta görev verme cesareti ve O'nun da bunun altından başarıyla kalkması, A.Ömür'le barış, takıma gelen özgüven vs. vs... Her yönüyle hak edilmiş muhteşem bir akşamdı.” (AKŞAM)
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