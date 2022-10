Spor yazarları Trabzonspor - Monaco karşılaşmasını yorumladı!

"MUHTEŞEM BİR ZAFER"

GÜRKAN ATA: “Taktik futbol, harika goller, Trabzonspor'u yeniden grubun favorisi haline getiren sonuç, ülke puanına katkı gururu, düne kadar taraftarın hedefi ndeki Hüseyin Türkmen'e bu denli kritik maçta görev verme cesareti ve O'nun da bunun altından başarıyla kalkması, A.Ömür'le barış, takıma gelen özgüven vs. vs... Her yönüyle hak edilmiş muhteşem bir akşamdı.” (AKŞAM)