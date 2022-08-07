Trabzonsporlu futbolcu Andreas Cornelius'un menajerinden Kopenhag itirafı!

07 Ağustos 2022 Pazar, 19:07

İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 2022-23 sezonuna iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Trabzonspor'da, Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius'un menajerinden transfer açıklaması geldi.

CORNELIUS'UN MENAJERİNDEN TRANSFER SÖZLERİ

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'un menajerinden dikkati çeken açıklamalar geldi. Per Steffensen, golcü oyuncuyla ilgili transfer itiraflarında bulundu.

"UNITED İSTEDİ, ATALANTA'YA GİTTİ"

Per Steffensen, Cornelius için İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan 2017 yılında teklif aldıklarını ifade ederken, "Zlatan Ibrahimovic sakatlandı. Daha sonra transfer stratejileri değişti. Biz de İtalyan ekibi Atalanta ile görüşüyorduk. Cornelius oraya imza attı. Daha sonra da Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçirdi. Geçen sezon en golcü oyunculardan biri oldu" dedi.

"KOPENHAG İLE ÜCRETTE ANLAŞAMADIK"

Bilindiği üzere Trabzonspor, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Cornelius'un menajeri, "Kopenhag maçını çok merak ediyorum. Cornelius bugün Kopenhag'da oynayan bir futbolcu da olabilirdi. Onlarla görüşmüştük ama mali açıdan anlaşamadık. Kopenhag, Cornelius'un çok pahalı olduğunu bildirmişti" ifadesini kullandı.

"TRABZONSPOR, CORNELIUS'UN GİTMESİNİ İSTEMEDİ"

Bu arada Belçika basınında Cornelius'a Club Brugge'ün talip olduğu iddia edilmişti. Oyuncunun menajeri bu konuda ise "Başka takımlardan teklifler geldiği doğru. Örneğin; Club Brugge transfer teklifi yaptı ama Trabzonspor oyuncuyu satmaya sıcak bakmadı" dedi.

CORNELIUS'UN PERFORMANSI VE DEĞERİ

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius, bordo-mavili formayla 2 maçta 3 gol attı. 29 yaşındaki golcünün sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Futbolcuya Transfermarkt verilerine göre; 9 milyon euro değer biçiliyor.