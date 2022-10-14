Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra: 'Taraftarlarla birlikte her şeyi başarabiliriz'
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un futbolcusu Marc Bartra, Monaco galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bartra, "Her zaman hocamızı dinleyip analiz yapıyoruz. Bazen iyi bazen kötü günleriniz olabiliyor" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Monaco'yu 4-0'la geçen Trabzonspor'da, Marc Bartra açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Bartra, "En önemli maçınız bir sonraki maçınızdır. Beşiktaş maçı da bizim için zor bir maç olacak. Çok vaktimiz yok. Hemen dinlenip iyi bir şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım. Taraftarlara teşekkürler. Onlarla birlikte çok iyi bir potansiyelimiz var. Onlarla birlikte her şeyi başarabiliriz" dedi.
İspanyol yıldız, "Bazen skor tabelasında öne geçtiğinizde, bir çok şey değişebiliyor. Maça çok iyi başladık. Her zaman hocamızı dinleyip analiz yapıyoruz. Bazen iyi bazen kötü günleriniz olabiliyor. Bu günlerde bile en önemli olan şey öğrenebilmek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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